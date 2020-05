Alzano e Nembro, l’invito della Sardegna «Vi offriamo una vacanza da noi»

Un piccolo gesto di solidarietà, non per ricucire le ferite - quello sarà duro farlo, perché sono profonde - ma per accarezzare il cuore. È l’intento di un’iniziativa che ad Alzano Lombardo e Nembro - i due comuni amaramente accomunati in questi mesi - é giunta dalla Sardegna. Si chiama «sa ponidura», che per chi mastica di latino ricorda quella radice nel verbo comune: ponere come donare, offrire. La tradizione è millenaria, la solidarietà ancestrale.

Sa ponidura viene da lontano, come il senso di aiuto che la giustifica, perché in una terra che vive di contatto con la natura il mutuo soccorso é obbligatorio. Era così quando le greggi venivano decimate, e si sentiva l’urgenza morale di intervenire a sostegno del pastore malasortau . Lo si aiutava, insomma, in natura, donando un capo ciascuno a chi lo aveva perduto.