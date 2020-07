Alzano, tamponi dopo i test Zero positivi al covid e mille con anticorpi

Zero tamponi positivi . Ad Alzano , comune che in Italia conoscevano in pochi prima che venisse colpito dalla furia del coronavirus (139 morti in poche settimane), fanno notizia i primi dati trapelati dalla campagna di screening condotta in questi giorni da Ats.

Dei 2.845 cittadini testati dal 1° all’8 luglio al palasport di Alzano, nessuno è risultato positivo al tampone . O meglio: il 35% è risultato avere anticorpi - il che significa essere venuti a contatto con il virus - ma, ed è questo il dato più interessante (e rassicurante), nessuno degli oltre 990 cittadini risultati positivi al sierologico ha avuto esito positivo anche al tampone.