Alzano, un cartello alle piscine «Senza aiuti non riapriremo»

«Abbiamo adeguato la struttura a tutte le prescrizioni anti Covid ma in seguito all’ultimo Dpcm il nostro impianto rimarrà chiuso. Senza aiuti, dubito che riapriremo. Ringraziamo i nostri clienti e atleti per aver condiviso 19 anni di passione per il nuoto». Poche righe, scritte su un cartello affisso alla cancellata delle piscine Acquadream di Alzano Lombardo, sintetizzano reazioni e timori di piscine e palestre al nuovo Dpcm, che ne sospende l’attività fino al 24 novembre. «Nessuna provocazione, è la realtà – racconta Gianmarco Parmeggiani, gestore delle piscine di Alzano –. La nostra situazione era già critica dopo la lunga chiusura primaverile. La ripresa è stata rifinanziata personalmente dai soci della piscina ma i nostri sforzi rischiano di essere vani, perché un’ulteriore chiusura prolungata causerebbe un’altra perdita che non riusciremo a sostenere. Il Dpcm che concedeva una settimana per adeguare le poche strutture non a norma suonava già come una condanna, siamo preoccupati per i nostri 56 dipendenti. Senza aiuti immediati a fondo perduto non c’è altra scelta che concludere la nostra avventura».