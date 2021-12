Amazon premia Giuliano: new entry a 62 anni

Giuliano Arnoldi, di Capriate, dopo una vita da fiorista è stato assunto a tempo indenterminato al centro di smistamento. Amazon l’ha premiato per il suo impegno in azienda e fuori: gli ha regalato una partita dell’Atalanta col figlio e soprattutto ha fatto una donazione all’associazione Persone Down, in cui è volontario.

C’è anche Giuliano Arnoldi, 62 anni, dipendente del Centro di Smistamento di Casirate D’Adda, tra i tre vincitori dell’edizione 2021 di «Amazon Stars», l’iniziativa Amazon che ha l’obiettivo di premiare chi ha saputo unire la grande dedizione sul posto di lavoro all’impegno nei confronti delle comunità locali in cui vive grazie ad attività di volontariato, iniziative di raccolta fondi e molto altro.

Tra le tre storie vincitrici, segnalate direttamente dai dipendenti di tutta Italia, quella di Giuliano racconta di un uomo residente da sempre a Capriate che per molti anni ha lavorato in proprio nel settore della floricoltura, ma dopo una vita passata in mezzo ai fiori e alle piante si è dovuto rimboccare le maniche iniziando una nuova avventura lavorativa in Amazon. Il sito di Casirate d’Adda lo ha accolto nel 2019, offrendogli quel contratto a tempo indeterminato che a 60 anni è da considerarsi quasi un’utopia. «A causa della crisi – racconta – ho dovuto chiudere la mia attività. Successivamente ho svolto lavoretti vari fino ad approdare in Amazon, dove ho potuto trovare un clima collaborativo e sereno che non vivevo da tanto tempo, oltre a una stabilità lavorativa non scontata alla mia età».