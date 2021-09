Ancora caldo sulla Bergamasca, ma da mercoledì i primi temporali

«Dopo la fase temporalesca che ha interessato essenzialmente il Sud e le Isole, ora la stabilità torna su tutta Italia con l’anticiclone africano» lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: «Ultime note instabili al Sud nelle prossime ore, con qualche rovescio non escluso tra Calabria e Sicilia, poi prevarranno condizioni soleggiate o al più a tratti parzialmente nuvolose su gran parte dello Stivale».

«La nota saliente tuttavia riguarderà le temperature, che saranno in ulteriore aumento su valori da piena estate durante il pomeriggio – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com –: attese punte di 30-31°C in pianura Padana , picchi anche lievemente superiori al Centro (specie tra Toscana, Umbria e Lazio). Inizialmente meno caldo al Sud e Sicilia, dove il rialzo termico sarà più netto nella seconda parte della settimana, quando si potranno raggiungere punte anche di oltre 33-34°C. Caldo anche in montagna, con punte di oltre 27-28°C anche a 800-1000m. Chiaramente farà sempre fresco nottetempo e al primo mattino, complici anche le notti ormai più lunghe, con minime talora sotto i 17-18°C su pianure e vallate» .