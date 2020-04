Andrea, medico di 27 anni: «Ho vinto la paura e sono tornato per la mia Parre»

Neo-medici Andrea Palamini e la fidanzata Giorgia di Voghera hanno lasciato Genova e ora sono in servizio nei paesi della Valle Seriana.

Un bell’ esempio di speranza e coraggio che arriva da due giovani neo-medici, Andrea Palamini e Giorgia Marchesoni, che da Genova sono giunti in Alta Valle Seriana per far fronte all’ emergenza sostituendo i medici di base malati.