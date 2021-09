Antinfluenzale per 220 mila: la campagna al via il 15 ottobre

Viaggerà in parallelo alle terze dosi e alla coda della fase massiva dell’anti-Covid, e sarà un altro tassello per affrontare l’autunno con maggior sicurezza . Dal 15 ottobre partirà anche la campagna antinfluenzale con l’obiettivo di bissare (o superare) i dati record di un anno fa, quando questa vaccinazione raggiunse 220 mila bergamaschi.

«Lunedì (20 settembre) abbiamo ricevuto le prime indicazioni in merito alla campagna antinfluenzale 2021/2022 per cui si inizieranno a vaccinare a partire dal 15 ottobre soggetti a rischio over 65 anni, soggetti over 65 anni in generale, bambini dai 2 ai 6 anni, donne in gravidanza, soggetti a rischio in generale e operatori sanitari», è il quadro tratteggiato da Oliviero Rinaldi, direttore dell’Unità organizzativa complessa di Medicina preventiva nelle comunità dell’Ats di Bergamo. Sull’organizzazione, le somministrazioni saranno a carico «per circa l’80% dei casi dei medici delle cure primarie (medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, ndr) e per il 20% da parte delle Asst».