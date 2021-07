Antonietta e Giuseppina, sorelle speciali a Sant’Omobono: 210 anni in due

Centosette anni di grinta per Antonietta Franchini, di Mazzoleni di Sant’Omobono, che li ha festeggiati lunedì. Il capoluogo vallare a oggi può contare ben tre centenarie. La seconda in ordine di età è Giuseppina Franchini, sorella di Antonietta, residente in località Grumello (frazione Mazzoleni) che il 1° gennaio ha spento 103 candeline. Poi c’è Maria Mazzucotelli di Valsecca (Sant’Omobono Terme): anche lei lunedì ha compiuto 101 anni. Ma non è finita, perché Severina Perucchini, che abita al Piazzo di Cepino, ha raggiunto anche lei il secolo. Le signore hanno superato l’epidemia della Spagnola, la Grande guerra, con i famigliari al fronte, i bombardamenti della Seconda guerra mondiale e dallo scorso anno la pandemia del coronavirus.