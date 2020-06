Anziani, ingresso nelle case di riposo Ci sono almeno 1.500 famiglie in attesa

«La situazione va sbloccata: è un problema sociale, oltre che emotivo e relazionale, per i parenti degli ospiti delle case di riposo, e un ulteriore problema per i futuri ospiti che a oggi in pratica non si riesce ad accettare nelle case di riposo. E per la provincia di Bergamo stiamo parlando di 1.500 persone in attesa, almeno 150 in condizioni di particolare fragilità o di malattia avanzata che hanno bisogno di assistenza» . Fabrizio Ondei, coordinatore Uneba Bergamo, Unione nazionale Istituzioni e iniziative di assistenza sociale, fotografa con toni incisivi lo «stallo» in cui si trovano attualmente le Rsa, già pesantemente colpite dallo tsunami del Covid19: l’ultima delibera regionale sul settore sociosanitario, infatti, ispirata a garantire norme di massima sicurezza per evitare contagi da coronavirus, nella sostanza non consente ancora l’accesso dei parenti per le visite, salvo casi eccezionali e autorizzati dalla direzione sanitaria e che rappresentino situazioni di estrema emergenza (in sostanza il pericolo di vita) e pone dei paletti stringenti, per molte Rsa veri ostacoli, per l’accoglienza di nuovi ospiti.

«È evidente che c’è la necessità di dare una risposta ai bisogni della società, alle tante persone anziane che hanno urgenza di essere assistite e alle loro famiglie, quando ci sono. Dopo aver affrontato l’emergenza della pandemia, queste necessità si fanno tanto più pressanti. Certo, vanno esaudite coniugandole con standard di sicurezza, ma le problematiche che le Rsa si trovano ad affrontare non sono poche, e non tutte apparentemente risolvibili – continua Ondei – . Per esempio si chiede che l’anziano candidato ospite venga sottoposto a tampone, e che poi resti in isolamento per 14 giorni all’interno della struttura candidata ad ospitarla. Non tutte le Rsa sono in grado di poter rispondere a queste disposizioni. E il problema economico non è dietro l’angolo ma è già pressante, per moltissime realtà bergamasche. C’è chi ha già fatto ricorso alla cassa integrazione: se si calcola che la retta media per un ospite è di circa 60 euro al giorno, si fa in fretta a capire quanto abbia pesato, oltre ai drammi emotivi, la pandemia Covid sulle nostre realtà. E quanto pesi anche l’attuale stallo. Peraltro, il problema economico riguarda anche molte famiglie degli ospiti. Confidiamo di poter avere un confronto proficuo con l’Ats».