Ardesio e Parre in lacrime A 9 mesi si è spenta la piccola Eva

Una vita appena sbocciata e spezzata troppo presto, a causa di una gravissima malattia che era stata diagnosticata dopo la nascita. Una malattia grave e terribile, per la quale non c’è cura. Nelle prime ore di martedì 12 maggio se n’è andata, a soli 9 mesi, Eva Cominelli, che solo per pochissimo tempo ha potuto vivere nella casa di Ardesio con mamma, papà e il fratello Cristian, di 6 anni.

La piccola Eva Cominelli