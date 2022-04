Ardesio, il docufilm «Zenerù» al concorso Rai

Il pluripremiato docufilm «Zenerù», di Andrea Grasselli, che racconta la relazione poetica tra l’antico rituale della Scasada del Zenerù (allontanamento di gennaio personificazione del freddo inverno) di Ardesio e la vita dell’eremita Flaminio Beretta, è visibile online sulla piattaforma del Cinema sociale della Rai, all’interno del Festival internazionale della cinematografia sociale Tulipani di Seta Nera : http://www.tulipanidisetanera.rai.it/ . Il docufilm è tra i documentari selezionati e, grazie a ciò , potrà ambire al premio «Sorrisi Rai Cinema Channel 2022». Sarà il pubblico a decretare chi sarà il vincitore. Vincerà infatti l’opera con più visualizzazioni in ciascuna delle seguenti sezioni: cortometraggi, social clip, documentari, digital serie. Per accedere e visualizzare il docu-film Zenerù, che si trova nella sezione documentari, ci sarà tempo fino alle 12 di domenica 17 aprile. La visione è gratuita. Questo il link per vedere il film: http://www.tulipanidisetanera.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-b937ff3a-cefb-4508-9f50-d5a26e850447 . Quindi, più visualizzazioni ci saranno, più saranno le possibilità del docufilm di vincere nelle sua sezione. Il docufilm della durata di 30 minuti, è una produzione di OM Video in collaborazione con Cinqueeseifilm e realizzato con il sostegno di Comune di Ardesio, Pro Ardesio e Vivi Ardesio.