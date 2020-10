Arriva anche Reby, il monopattino viola A Bergamo flotta a quota 1200

Una pedana dalle sfumature di viola, un ritornello musicale in caso di blocco e sblocco, un campanello, due frecce direzionali sul manubrio, un freno e un acceleratore: è originale e di design il nuovo monopattino elettrico in sharing «Reby», che da lunedì sera 19 ottobre circola per le strade di Bergamo.

A due mesi dall’arrivo della flotta di Bit Mobility, si aggiungono i monopattini di Reby, la seconda società a essersi aggiudicata il bando del Comune. «Le regole sono le stesse, coprirà tutta la città escluse le aree interessate dalla tutela del territorio come le Ztl», spiega l’assessore alla Mobilità Stefano Zenoni. Come da bando, «Reby» fornirà 600 monopattini elettrici, l’85% del massimo consentito in città (700), che si integreranno ai 600 già presenti di Bit Mobility, per un totale di 1.200 mezzi.