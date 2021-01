Arrivati 80.595 vaccini, usate 2.171 dosi Lombardia, lunedì nuove somministrazioni

La regione è la prima in Italia per fornitura, ma è sesta per somministrazioni. Il 4 gennaio al via le vaccinazioni nelle Asst Bergamo Est e Ovest, l’11 anche a Bergamo.

Sono 35.850 gli italiani (20.458 donne e 15.392 uomini) tra operatori sanitari, medici, infermieri, di strutture pubbliche e private e di Rsa e ospiti delle case di riposo che al 1° gennaio 2021 hanno ricevuto il vaccino Pfizer contro il Covid: l’aggiornamento della campagna, in tempo reale, è reso pubblico dall’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, sul suo sito ufficiale. Aifa illustra, al dettaglio, anche le dosi finora arrivate in Italia: sono state 9.750 quelle per il V-Day europeo del 27 dicembre, alle quali si aggiungono gli stock inviati direttamente da Pfizer dal 30 dicembre a ieri, 1 gennaio, ovvero altre 469.950 dosi. In tutto 479.700 dosi per la prima fase della campagna vaccinale che, appunto, coinvolge il personale medico, infermieristico, operatori sanitari e dipendenti di ospedali ed Rsa e gli ospiti delle case di riposo.

Il confronto tra regioni