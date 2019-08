Assalita a 78 anni per la collana Donna ferita vicino al cimitero

Un malvivente le ha strappato il gioiello in via Serassi facendola cadere. La vittima: «Ancora sotto choc: escoriazioni a collo, gomito e ginocchio».

La notizia risale a dieci giorni fa ma le ferite riportate dall’anziana vittima, nell’animo e nel corpo, per il reato subìto non si sono ancora rimarginate. Uno scippatore le si è avvicinato e le ha strappato bruscamente la collana dal collo, facendola anche cadere a terra e scappando rapidamente. Lo scippo è stato messo a segno in pieno giorno, intorno alle 16,15 di domenica 28 luglio. L’autore non si è minimamente preoccupato del fatto che la sua vittima fosse una signora anziana: ha solo pensato a mettere a segno il colpo.