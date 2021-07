Assistenza sanitaria ai turisti, via alle televisite a Serina, Gromo e Castione

Nelle valli bergamasche la tecnologia diventa uno strumento indispensabile per garantire un servizio fondamentale per ogni destinazione turistica, quello che un tempo veniva chiamato il medico del villeggiante: per far fronte alla carenza di medici, Ats Bergamo ha attivato un sistema misto in cui la continuità assistenziale stagionale turistica più tradizionale si coniuga, dal 2 agosto, con il progetto pilota hub&spoke che si basa sull’utilizzo della telemedicina tra infermieri (spoke) e medici (hub). Il progetto sperimentale per la Continuità assistenziale stagionale turistica 2021 dell’Agenzia di tutela della salute è stato presentato ieri mattina in Ats Bergamo in videoconferenza. A illustrare il progetto il dottor Michele Sofia, direttore sanitario di Ats, affiancato dal direttore generale Massimo Giupponi. All’incontro erano stati invitati rappresentanti del territorio, amministratori e referenti dei distretti e degli ambiti ma anche Guido Marinoni, presidente dell’ordine dei medici e Gianluca Solitro, presidente dell’ordine delle professioni infermieristiche.