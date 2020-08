Assunta, stasera concerto e luci per la veglia Il 15 agosto la Messa con il vescovo

Il primo appuntamento questa sera in Santa Maria Maggiore: preghiera e musica. Monsignor Francesco Beschi presiederà la solenne concelebrazione in basilica: inizierà alle 11.

Stasera una veglia di preghiera nella Basilica di Santa Maria Maggiore, seguita da uno stupefacente spettacolo di suoni e luci. Domani la Messa solenne presieduta dal vescovo Francesco Beschi e celebrata nella stessa basilica. Anche quest’anno sono questi i due momenti che scandiranno la solennità della Madonna Assunta che ricorre domani, giorno di Ferragosto, pur con le ormai consuete regole legate al distanziamento sociale.

La definizione dogmatica dell’Assunzione di Maria in anima e corpo in Cielo fu proclamata da papa Pio XII il 1° novembre 1950 (Bolla «Munificentissimus Deus»). Sono 40 nella nostra diocesi le chiese parrocchiali dedicate all’Assunta: Valverde in città, Almè, Bagnella, Bonate Sopra, Borgo di Terzo, Brembate Sopra, Calcinate, Camerata Cornello, Celana, Chiuduno, Clusone, Cologno, Curno, Endenna, Erve, Filago, Foppolo, Gandino, Gazzaniga, Grumello de’ Zanchi, Locatello, Medolago, Oneta, Onore, Paratico, Piazzolo, Ranzanico, Romano di Lombardia, Rosciate, San Gallo, Santa Maria del Sasso in Cortenuova, Solto Collina, Somendenna, Valcanale, Valgoglio, Vall’Alta, Valtorta, Vertova, Vigolo e Vilminore.