AstraZeneca, con l’ok si riparte venerdì Confermati gli appuntamenti già prenotati

«Con ottimismo, abbiamo mantenuto attivi quelli già in agenda per venerdì, sabato e domenica» spiega in 3ª Commissione regionale il direttore generale dell’assessorato Welfare, Giovanni Pavesi. «Per quanto riguarda quelli saltati, dovremo essere in grado, nel giro di una settimana, magari allargando qualche orario, di farli. Non ci saranno prolungamenti del programma vaccinale. Prima dello stop avevamo vaccinato 35mila insegnanti».

Quindi se arriverà l’ok, domani riprenderà la somministrazione di AstraZeneca secondo il calendario prefissato fino a domenica. «Siamo fiduciosi circa il verdetto di Ema: da venerdì dovremo e dovremmo essere più veloci a somministrare le dosi anche di AstraZeneca e rimanere al passo con i programmi del Governo. Bene l’impegno a recuperare i tre giorni persi già la settimana prossima» commenta Niccolò Carretta, consigliere regionale di Azione.