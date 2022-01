«Attività ridotte per i contagi. Con il Covid in questi 2 mesi tagli del 30%»

L’impegno è costante sotto ogni fronte. Professionale, con circa 150 operatori impegnati nelle diverse aree Covid. Organizzativo, col continuo approntamento di posti letto per far fronte a un’ondata che da dicembre è cresciuta sempre più e solo ora inizia a flettersi. E anche economico, perché oggettivamente l’emergenza ha i suoi costi.

L’Asst Bergamo Est, che da inizio pandemia ha curato oltre 3.000 pazienti, in questa recrudescenza ha messo a disposizione posti letto Covid tra Seriate (Terapia intensiva e area per acuti), Alzano (acuti) e Lovere (sub-acuti). E quant’è costata, per l’Asst Bergamo Est, questa ondata? «Sulla base dei dati disponibili dal nostro controllo di gestione – spiega Francesco Locati, direttore generale dell’Asst Bergamo Est, azienda che ha riattivato le aree Covid da inizio dicembre – si parla di una cifra pari a circa 1.400.000 euro, e arriviamo a 1.800.00 euro se sommiamo anche i pazienti da noi ricoverati per curare un’altra patologia ma positivi al Covid».