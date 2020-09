Autostrada, si accoda al Telepass e «scrocca» pedaggi per 7 mila euro

La tecnica è semplice, l’applicazione sarebbe stata fulminea, rodata, quasi sistematica. Il più delle volte si sarebbe accodato all’auto davanti e veloce come un gatto sarebbe passato sfruttando la barra alzata del casello azionata dal Telepass offerto gentilmente dall’ignaro benefattore appena transitato, l’automobilista corretto che passa e paga anche per lui. In altre residue circostanze, variando sul tema, avrebbe addotto «problemi» con la carta per il pagamento del pedaggio, salvo dimenticarsi, una volta uscito a scrocco, di saldare il dovuto. Sicché, dai e dai, il conto del debito sarebbe cresciuto, al pari dei sospetti di Autostrade per l’Italia (in pratica Società Autostrade) e poi del desiderio della società di andare a fondo della questione.