Aveva una scuola di danza a Gandino Chiusa dal Covid, ora fa l’operaia al tornio

Chi l’avrebbe mai detto? Ripete così, dentro di sé, Lidia Salvatoni, 51enne di Gandino, insegnante, presidente, coordinatrice e fondatrice della scuola di danza «Fuorididanza», che con l’arrivo della pandemia, da marzo 2020, lavora come operaia al tornio in un’azienda metalmeccanica della Valgandino. Mai l’avrebbe immaginato.

«Da quando è iniziato quest’incubo – racconta -, essendo la mia scuola un’associazione e non avendo una partita Iva, non ho percepito nemmeno un euro. Zero. Come fare? Per sopravvivere ho cercato subito lavoro e ho trovato questa occupazione, certamente diversa dall’insegnare danza. Cercavano personale femminile per eseguire lavori di finitura, non molto adatti per gli uomini. Il contratto a breve scadrà e vedrò di trovare altro, in attesa del permesso di riaprire la mia scuola».