Avis, mancano medici e infermieri: a rischio la raccolta di sangue

Dodici giovani «camici bianchi» costretti a lasciare per incompatibilità con la specializzazione. Trapattoni: «Serve una soluzione». Si cercano nuove leve, ecco come aderire. Nel 2021 donazioni in crescita: sono già oltre 42 mila.

Una crescita personale e professionale garantita, in un contesto giovane e formativo. Potrebbe essere il lancio di Avis provinciale Bergamo per la ricerca di nuovi medici, soprattutto neolaureati. In realtà è la sintesi dell’esperienza di tre dottoresse che, causa incompatibilità con l’accesso alla specializzazione, questo mese dovranno lasciare, insieme ad altri nove colleghi, la loro attività (prevalentemente nei fine settimana) all’interno dell’associazione dei donatori di sangue. Aspetto che qualche criticità, anche in termini di raccolta di sangue e plasma, rischia di crearlo. Mara Tomasello ha 28 anni, lavora in Avis dal 2019 e ha scelto di specializzarsi in Malattie infettive: «Ho cominciato al centro del Monterosso subito dopo la mia abilitazione, quando ancora conoscevo poco la parte “pratica” della mia attività. Pian piano, grazie al supporto dei colleghi, mi sono calata sempre meglio nel contesto lavorativo, e con qualche ansia in meno».