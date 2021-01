Bagnatica, spinto da una mucca contro la mangiatoia: allevatore ferito

L’imprenditore, 45 anni, è stato trasportato al «Papa Giovanni» in codice rosso per trauma toracico. L’infortunio mentre stava lavorando da solo nella stalla.

È rimasto ferito gravemente al torace, schiacciato da una mucca contro la mangiatoia nella stalla di sua proprietà. È accaduto alle 18 di sabato 2 gennaio a Bagnatica, nell’azienda agricola Agnelli, in via Cascina Donata, nella zona vicina al centro sportivo comunale, poco distante dal centro. Il ferito, 45 anni, titolare dell’attività, è stato trasportato all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo e resta sotto osservazione dei medici. Inizialmente le sue condizioni non sembravano preoccupanti ma l’intervento dei soccorsi si è chiuso in codice è rosso, massima gravità. Si temono infatti traumi agli organi interni, in particolare la perforazione dei polmoni. L’allevatore stava lavorando da solo nella ditta quando all’improvviso una mucca lo ha caricato spingendolo contro la mangiatoia. L’allevatore non è riuscito a evitare l’incidente ed è stato travolto al petto. È stato lui stesso a informare la famiglia di quello che era appena successo. Ha avvisato telefonicamente la moglie che ha dato l’allarme al 112.