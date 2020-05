«Bambini e Covid, sorvegliati speciali anche grazie ai pediatri delle Usca»

Lunedì 18 maggio nuovo allentamento: bar, ristoranti (forse) e negozi riaprono e – soprattutto – si torna a poter frequentare non solo i congiunti, ma anche gli amici. Fra chi festeggia ci sono, in prima fila, i bambini. Ma quali tutele vengono messe a disposizione dei più piccoli in questa Fase tre (o Fase 2B)? Ezio Finazzi, segretario provinciale e regionale del sindacato dei medici pediatri di famiglia, oltre che pediatra a Villa d’Almè, fa chiarezza.

Il timore più concreto è che, con il nuovo allentamento, ripartano i contagi. I bambini sono tutelati?