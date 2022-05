Bariano, finisce fuori strada: 29enne ricoverato all’ospedale di Treviglio

I Vigili del Fuoco volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti alle 6 di mercoledì 4 maggio per un incidente stradale a Bariano sulla strada provinciale 130. L’automobilista, un giovane di 29 anni, ha perso il controllo della sua vettura finendo fuori strada . I vigili del fuoco hanno collaborato con i sanitari per mettere in sicurezza il ferito, il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa. Sul posto il 118 e i Carabinieri. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Treviglio per accertamenti: non sarebbe in gravi condizioni.