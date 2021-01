Bassa Val Seriana falcidiata Morti quasi raddoppiati: 794

È il tributo pagato dai tre paesi più colpiti dal virus: al top Nembro. Alzano contiene il calo di residenti, ad Albino invece 11 nati in più.

Un calo ormai costante e qualche spiraglio di luce, con un unico denominatore: i numerosi, troppi morti nei paesi che per primi sono stati travolti dal Covid-19 nella Bergamasca. Salendo verso Nord lungo il fiume Serio, Alzano, Nembro e Albino: la batosta subita nei mesi di marzo e aprile è ancora visibile nei numeri di fine anno: in tutto, nei tre paesi, 794 morti.

Ad Alzano Lombardo i residenti al 31 dicembre sono 13.529, 149 in meno rispetto alla fine del 2019: i nati sono stati 90, 5 in meno rispetto all’anno precedente, ma il dato che salta all’occhio è quello delle morti, 239 contro le 123 del 2019 e proprio qui sta la differenza, in un paese che, rispetto agli altri due, riesce a contenere il calo dei residenti.