Belotti querela il governatore De Luca «Parole squallide sui morti a Bergamo»

Il deputato bergamasco della Lega Daniele Belotti annuncia una querela nei confronti del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca perché, spiega, «in un’intervista con Bruno Vespa ha dichiarato “in Lombardia c’erano i morti per strada, non in ospedale”».

Il deputato bergamasco della Lega Daniele Belotti annuncia una querela nei confronti del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca perché, spiega, «in un’intervista con Bruno Vespa ha dichiarato “in Lombardia c’erano i morti per strada, non in ospedale”». «Da bergamasco- dice - non posso accettare l’ennesima squallida strumentalizzazione a fini politici sui nostri morti».

«Nelle prossime ore - prosegue - presenterò una querela perché non si possono offendere in questo modo i medici lombardi, le istituzioni lombarde e tutto il popolo lombardo. Abbiamo vissuto giorni drammatici, soprattutto a Bergamo, ma arrivare a dire che “c’erano morti per strada” è squallido» . «La stessa cosa l’aveva detta ad aprile il presidente del Comitato Sanitario di New York, Mark Levine. Anche allora avevo scritto all’ambasciatore americano a Roma per denunciare l’offesa agli italiani e ai bergamaschi in particolare». Però - secondo Belotti - Levine stava a New York e magari le informazioni erano distorte. De Luca, invece, sta in Italia e sa bene lo sforzo enorme fatto da tutti, medici, sindaci, volontari, a Bergamo e in Lombardia. «Spero che anche il sindaco Giorgio Gori, dello stesso partito di De Luca, prenda le distanze da questa ignobile dichiarazione che offende e umilia tutti i lombardi» conclude il deputato leghista.