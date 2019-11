«Berera e Cattaneo, macché uomini neri Erano come Pinocchio e Lucignolo»

Foppolo, il processo per il crac della «Brembo Super Ski». La difesa dipinge i due ex sindaci della valle come «due sprovveduti che si sono fatti ingannare». Replica l’accusa, che ha chiesto dieci e otto anni di reclusione: «Ricordiamoci che nel romanzo il Paese dei balocchi Pinocchio lo definisce una vera cuccagna. E non dimentichiamoci che poi Pinocchio si sveglia con le orecchie lunghe e la coda». Sentenza il 10 dicembre.

«Sono stati dipinti come gli uomini neri che andavano in giro per il mondo a fare operazioni poco limpide – ha osservato l’avvocato Enrico Pelillo, facendo riferimento anche ai 700 mila euro della “Brembo Super Ski” (“Bss”) spariti sulla strada di Honk Kong –. Ma guardate che Giuseppe Berera e Santo Cattaneo sono solo degli sprovveduti che si sono fatti ingannare da persone più scaltre di loro». Il legale, ieri durante l’arringa in abbreviato nei confronti di 5 dei 17 imputati (altri 5 hanno patteggiato, 7 finiranno a processo), tra cui l’ex sindaco di Foppolo e l’ex sindaco di Valleve, per il crac della Bss (la società che gestiva gli impianti sciistici), ha paragonato i suoi due assistiti a Pinocchio e Lucignolo, protagonisti del romanzo di Collodi che nel Paese dei Balocchi ci vanno per evitare la scuola e vivere divertendosi, ma finiscono per cadere nella trappola di chi poi li venderà dopo che sono stati trasformati in asini.