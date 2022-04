Bergamasco a Shanghai: «Positivo al Covid, sigilli sulla porta di casa e controlli con i droni»

Droni che ti seguono fino a ricondurti a casa, bambini separati dai genitori, animali domestici uccisi in cortile, sigilli alle porte di chi risulta positivo, una guardia per ogni androne a controllare chi viene e chi va, megafoni in strada per chiamare al tampone. Infine, obbligo di ricovero. Succede in Cina, paese dove l’epidemia da Covid ha avuto inizio e dove il governo sta adottando misure straordinarie per mantenere l’obiettivo «covid free» che, alla luce delle varianti e delle loro specificità, appare oggi anacronistico. Tali provvedimenti possono essere letti sui siti di informazione cinese in lingua inglese e li conferma Gabriele F., loverese trapiantato a Shanghai dove ha finito di studiare economia e management e da dove, nel marzo 2020, guardando la «sua» Bergamo così lontana, invitava a fidarsi delle autorità, a indossare le mascherine, a stare in casa il più possibile. Oggi, a due anni di distanza, assiste invece a un poco comprensibile inasprimento delle misure di contenimento.