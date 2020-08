Bergamo, allerta sui contagi dei rientri Tampone a 6 studenti arrivati dalla Croazia

Ci sono anche sei ragazzi bergamaschi, residenti nella zona dell’Isola, tra le centinaia di giovani veneti e lombardi che sono rientrati dopo un viaggio in Croazia per festeggiare la maturità, organizzato da un’agenzia viaggi bresciana.

Una diciottenne padovana, la prima a sentirsi male dopo il rientro il 1° agosto, è stata trovata positiva e tutti i ragazzi venuti a contatto con lei e il suo gruppo sono stati messi in isolamento fiduciario e sottoposti a tampone. Sarebbero 21 finora quelli risultati positivi.

Il viaggio organizzato per l’isola di Pag prevedeva diversi pullman con centinaia di studenti provenienti da Lombardia e Veneto che hanno passato serate in discoteca, partecipato a festival e diversi eventi e hanno alloggiato in appartamenti che potevano ospitare da due a sette persone.