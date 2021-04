Bergamo, «auto civetta» contro chi guida con il cellulare: in 40 giorni già 76 multati

C’è stato chi, come un noto imprenditore cittadino, ha tentato di giustificarsi spiegando che stava «soltanto scaricando un’app». Ma anche chi ha contestato il servizio quando è stato fermato da un’auto senza contrassegni e da agenti della polizia locale non in divisa. In realtà il servizio era assolutamente regolare: a fermare questi automobilisti sono stati gli agenti della polizia locale che, dallo scorso 25 febbraio, girano in città, dal centro alle periferie, su un’auto civetta, ovvero senza alcun contrassegno. Con l’obiettivo, specifico, di andare a intercettare e sanzionare chi guida l’auto o il camion usando il cellulare, sia per telefonare senza l’auricolare o il vivavoce, dunque tenendo l’apparecchio all’orecchio, sia per chattare o usare le app, quindi tenendo lo smartphone in mano. Tutti comportamenti sanzionati dal Codice della strada perché mettono a rischio la corretta guida e la sicurezza di chi si trova sull’auto e degli altri utenti della strada. E in 40 giorni la locale ha organizzato cinque specifici servizi di controllo con l’auto civetta, multando complessivamente 76 automobilisti. Del resto l’indicazione di potenziare i controlli nei confronti di chi usa in maniera scorretta il telefonino alla guida era arrivata dagli stessi cittadini, che in diverse occasioni avevano segnalato alla polizia locale i rischi di questi comportamenti notati sulle strade cittadine.