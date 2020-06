Bergamo, dal 18 al 2 agosto dalle 19 alle 7 divieto di vendita delle bevande d’asporto

Un provvedimento che punta a evitare gli assembramenti di persone, soprattutto i più giovani, che si sono verificati in città nelle scorse settimane, in violazione alle norme di prevenzione da CoVid19 sia in tema di rispetto della distanza interpersonale sia sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Assembramenti che, si legge nel testo dell’ordinanza, si sono verificati «soprattutto all’esterno dei pubblici esercizi ove è consentita la vendita per asporto ed il conseguente consumo in loco soprattutto nelle serate di venerdì, sabato e domenica a partire dalle ore 18».