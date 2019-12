Bergamo, in arrivo nuovi sacchi per i rifiuti

«Oltre una certa quota si pagheranno»

La novità presentata in Seconda commissione. Dalla prossima primavera i sacchi per l’indifferenziato saranno più piccoli ed erogati con distributori automatici. Non saranno sempre gratuiti. L’assessore Zenoni: «Il costo non è stato ancora deciso e nemmeno la soglia oltre la quale la distribuzione non sarà più gratis, dipenderà da molti fattori». Nel piano previsti anche cestini multiscomparto in luoghi pubblici.