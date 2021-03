Bergamo, la curva si sta appiattendo Zucchi (Ats): «È il momento di tenere duro»

«I segnali ci sono, parliamo di timide indicazioni positive, fragili, ma ci sono: quindi questo è il momento di tenere duro. Non bisogna mollare la presa: dobbiamo considerare questi sforzi che si stanno facendo con la zona rossa come propedeutici a un futuro meno pesante. Un futuro su cui dobbiamo scommettere: questi potrebbero essere davvero gli ultimi sacrifici». Alberto Zucchi, direttore del Servizio Epidemiologico di Ats Bergamo, snocciola la situazione della Bergamasca: se la scorsa settimana, dall’8 al 14 marzo, i contagi erano 200 ogni 100 mila abitanti, dal 15 a ieri i contagi sono scesi a 181 ogni 100 mila abitanti. «Il nostro monitoraggio quindi ci sta dicendo che la curva va verso il plateau, e si appiattirà ulteriormente nelle prossime giornate – illustra – . L’incremento dei nuovi casi quindi sta rallentando e possiamo concretamente sperare che presto la linea si inclinerà verso il basso. Teniamo conto che ora stiamo vedendo i risultati dell’arancione rafforzato che è partito il 4 marzo e delle misure restrittive adottate con quella “cintura di protezione” per i comuni vicini alle zone critiche della Franciacorta e della Bassa; gli effetti dell’attuale zona rossa potremo vederli solo più avanti, intorno a fine mese. Ma l’effetto positivo delle restrizioni comunque si vede già da questi timidi segnali».

E lo dice anche l’Rt, aggiunge Zucchi, che per la Bergamasca è decisamente buono: «I numeri generali della nostra provincia sono sempre stati più da zona arancione che rossa, anche prima delle restrizioni. Ma era pressante la necessità di limitare al massimo i contatti sia per la diffusione delle varianti, sia perché in altre zone lombarde il virus galoppava e galoppa più che qui. L’Rt calcolato a ieri (giovedì ndr) per la Bergamasca era a 1, con un range di oscillazione tra 0,9 e 1,02, abbassandosi finalmente da quell’allarmante 1,5 che si registrava a fine febbraio».