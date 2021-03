Bergamo, l’Ats: «Indice Rt a 0,9 La curva verso il decremento»

La ritirata dell’onda è impressa in un numero: 0,9. Appena sotto l’1, ed è ciò che serviva: se si sta sotto quella soglia, l’epidemia si sgonfia. E si sgonfia ora a Bergamo dopo settimane critiche, che hanno consegnato complessivamente un quadro epidemiologico peggiore dell’ondata di novembre. La buona notizia è appunto che l’Rdt, l’indice di replicazione diagnostica del virus, un indice non troppo distante dall’Rt calcolato dall’Istituto superiore di sanità, sta «rientrando»: secondo l’elaborazione dell’Ats di Bergamo adesso è appunto a quota 0,9, con intervallo di confidenza tra 0,88 e 0,99, dopo un picco superiore anche all’1,5 in questa fase epidemica. La conferma è arrivata ieri all’interno della consueta «call» quindicinale tra l’Ats e i sindaci della Bergamasca: «L’Rt è sotto l’1», ha spiegato Alberto Zucchi, direttore del Servizio epidemiologico aziendale. E osservandone l’andamento, si legge una coincidenza temporale quasi da manuale: l’indice di replicazione ha iniziato a virare sotto l’1 tra il 15 e il 20 marzo, praticamente due settimane esatte dopo l’introduzione dell’arancio come colore della Lombardia, il 5 marzo.