Bergamo, Pignolo piange Beatrice Da Ros, «signora dei Lego»

La «Città del mattoncino» piange la scomparsa di Beatrice Da Ros, che insieme al marito Pierluigi Cervati portava avanti dal 2014 l’attività in piazzetta Santo Spirito, in Pignolo. Il negozio era un punto di riferimento per i collezionisti più esigenti, ma anche un paradiso per i più piccoli. Gruppetti di bambini dagli occhi sognanti ammiravano a tutte le ore le fantastiche creazioni di Lego illuminate in vetrina, fra piste di trenini, ruote panoramiche, navi da crociera e vere città in miniatura.

Nel ricordo di Beatrice, mancata a soli 40 anni, verrà allestito nella chiesa di Santo Spirito un grande albero di Natale fatto di mattoncini colorati, un regalo per tutta la città, rimandato lo scorso anno per le limitazioni imposte dalla pandemia. «Beatrice è stata e sempre sarà la mia piccola grandissima sorella – racconta commossa Alessia Da Ros –. Pensavamo di esserci presi cura di lei negli anni ma mi rendo conto ora che lei si è presa cura di noi col suo esempio. Ha saputo lottare per quello che voleva ottenere, amava tanto me, i miei figli e i nostri genitori. Ma quello che ha costruito con il suo meraviglioso marito Pierluigi è stato il suo successo più grande. Il progetto del negozio, nato dal loro desiderio di condividere anche l’aspetto lavorativo, è un sogno realizzato».