Bici e monopattini, torna il bonus per l’acquisto

Operativamente, dalla home del sito ( www.agenziaentrate.gov.it ), selezionare «Area riservata» entrando tramite una delle seguenti opzioni: identità digitale (Spid), carte d’identità elettronica o carta dei servizi. A questo punto si può accedere e scaricare il modulo dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità sostenibile (monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile). Nel riquadro del beneficiario va indicato il proprio codice fiscale. Dopo la presentazione della domanda viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico oppure la non approvazione. Il fisco precisa che i file per l’invio delle comunicazioni sono sottoposti ai controlli di conformità operati con il software reso disponibile dalle Entrate : i file non controllati saranno scartati e le comunicazioni contenute non saranno acquisite. Più nel dettaglio, il credito d’imposta è riconosciuto sino ad un massimo di 750 euro a chi, dal primo agosto 2020 al 31 dicembre 2020, ha acquistato biciclette, monopattini elettrici, e-bike, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione (sharing) o sostenibile.