Binari fino a riva, per il treno del lago pronti 15 milioni

Cantamessa (Fs): «Dal Pnrr in arrivo risorse per il collegamento Palazzolo-Paratico/Sarnico». Qui correrà il primo convoglio turistico scoperto in Italia.

Fresco di nomina (nel Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, a firma del ministro Massimo Garavaglia), Luigi Cantamessa cala l’asso. «Siamo pronti a portare sul lago d’Iseo non meno di 15 milioni di euro». Il direttore bergamasco di Fondazione Fs da tempo lavora per convogliare uno spicchio sostanzioso dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (435 milioni già stanziati per la Fondazione) sulla Palazzolo-Paratico/Sarnico. E se il progetto per lo sviluppo turistico delle «sue» ferrovie l’ingegnere di Trescore lo ha raccontato nei mesi scorsi a più riprese, mai prima d’ora erano state ufficializzate le risorse a disposizione.

«Con quei 15 milioni di euro riusciremo a concretizzare buona parte del progetto per il lago – assicura Cantamessa –. In prima battuta costruiremo un terzo binario alla stazione di Paratico-Sarnico, dove potranno essere esposte in maniera permanente le carrozze scoperte che accompagneranno i turisti fino al Sebino. Quando non saranno utilizzate, saranno in mostra in un hangar coperto che verrà allestito, entro fine 2023, nei pressi della pensilina, non lontano dal maxi plastico inaugurato lo scorso anno per riprodurre il sistema chiatte-ferrovie: già mi immagino gli studenti che verranno ad ammirare carrozze scoperte e plastico, come in un museo».