Bonus vacanze, arriva la proroga al 31 dicembre

Prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di utilizzo del Bonus vacanze. Lo spostamento (stabilito dal Milleproroghe convertito con la legge n. 21 del 26 febbraio 2021) si è reso necessario in quanto moltissimi tra coloro che avevano richiesto l’agevolazione sino al 31 dicembre 2020, non erano poi riusciti ad utilizzarlo, bloccati dalle tante zone rosse anti Covid.

Ricordiamo che l’agevolazione è destinata alle famiglie che presentano un Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)) in corso di validità non superiore a 40mila euro. Il bonus può essere utilizzato una sola volta per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast. L’Agenzia Entrate spiega che i nuclei familiari composti da tre o più persone hanno diritto ad un bonus vacanze massimo pari a 500 euro, che scende a 300 euro per i nuclei composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Il bonus può essere fruito da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta; si può scegliere liberamente se utilizzarlo per una vacanza in cui siano presenti tutti i familiari o solo alcuni, e non è necessario che sia presente il soggetto che lo ha richiesto. È però bene verificare preventivamente che il fornitore del servizio turistico scelto aderisca all’iniziativa e «accetti» il bonus, per evitare disguidi e problematiche capitate la scorsa estate a molti consumatori.