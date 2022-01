Boom di tamponi, in farmacia il 50% riguarda gli studenti

A una settimana dalla ripresa delle lezioni, cresce la pressione sulle farmacie e sui centri che effettuano i tamponi della provincia. L’aumento dei contagi nelle scuole ha moltiplicato in pochi giorni il numero degli studenti che necessitano del test per poter continuare a frequentare le lezioni in presenza. Sono due gli esiti negativi richiesti: il cosiddetto «tampone 0», da effettuarsi al più presto, dopo aver avuto notizia di essere entrati in contatto con un soggetto positivo, e un altro dopo cinque giorni dal primo test.

In farmacia sono ormai circa il 50% le domande di tamponi per ragazzi, dalla scuola dell’infanzia fino alle superiori. Nel giro di una settimana l’incremento è stato esponenziale, tanto che sono sempre più frequenti, anche negli hub, le richieste di intere classi da sottoporre al test. Anche per questo motivo, aumentano pian piano le prestazioni all’hub di piazzale Alpini gestito dalla cooperativa Osa (anche se ieri sono tornate a quota 322, dopo l’exploit delle 420 di domenica). Il centro messo a disposizione dal Comune di Bergamo è ancora riservato in via precauzionale proprio a coloro che hanno diritto al tampone rimborsato dal Sistema sanitario (tra cui anche gli studenti).