Borgo Palazzo, gravissimo il 24enne L’appello del papà: «Cerco testimoni»

È in condizioni disperate il ventiquattrenne che nella notte tra lunedì e martedì si è schiantato con il suo cinquantino contro i paletti para pedonali in via Borgo Palazzo, poco dopo l’incrocio con via Calepio di fronte alla filiale del Credito Bergamasco. Il giovane è andato in arresto cardiaco e il personale sanitario l’ha rianimato per più di mezz’ora. Ora si trova in prognosi riservata in Terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. «Ci teniamo a lanciare un appello – dice il padre –: chiediamo a chiunque abbia visto qualcosa o sia intervenuto di farsi vivo, di contattare la polizia locale o il giornale perché vogliamo che venga fatta chiarezza sulla dinamica esatta dell’incidente e anche sulle tempistiche dell’arrivo dei soccorsi».