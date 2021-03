Bosatelli: «Voglio regalare a Bergamo un modello per vivere bene»

Ci sono sette gru che svettano nel cielo e ai loro piedi brulicano più di cento operai indaffarati, in mezzo a un via-vai di sessanta betoniere al giorno che versano calcestruzzo in continuazione. Ma a dieci metri di altezza, appoggiato alla balaustra della piccola terrazza sul tetto della palazzina di rappresentanza allestita in cantiere, con l’immancabile sigaretta in bocca, Domenico Bosatelli sta guardando tutto un altro film, perché questo l’ha già visto tre anni fa, «srotolando» i progetti sul tavolo del suo ufficio. E anche quelli li avevi già «disegnati», nella sua testa, molto tempo prima. Quello che «il Signor Gewiss» vede da quel piccolo osservatorio privilegiato su un’area di oltre 70 mila metri quadrati non è il «Chorus Life» di Bergamo (un investimento complessivo che supera i 300 milioni di euro), ma lo spirito e l’essenza di quel progetto, che presto verrà replicato in altre cinque realtà del nostro Paese, anche sul mare, in Liguria, e che avrà a Milano il suo «avamposto» più sviluppato. Per ora si parla di cinque «location», ma l’idea, che sembra aver raccolto più di una richiesta, punta a replicare il modello duecento volte, cento in riva al mare, con un porto turistico a disposizione, e cento all’interno, con un’arena multifunzionale al posto delle barche. Curve architettoniche futuristiche e concetti futuribili, ma, stando al cronoprogramma, questa «cittadella del futuro» a due chilometri dal centro di Bergamo, incastonata nel quartiere di Borgo Santa Caterina, nell’ex area Ote totalmente bonificata, dovrebbe essere realtà già entro la fine dell’estate del prossimo anno, con tanto di inaugurazione fissata per il 24 settembre.

Presidente, cos’è davvero «Chorus Life»?