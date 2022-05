Brignano Gera d’Adda, malore a cavallo: muore a 46 anni

Stava partecipando insieme ai famigliari a una lezione di equitazione al centro ippico Belloli di Brignano, in via Madonna dei campi, quando è stato colpito da un infarto. È così che martedì sera è morto un commerciante 46enne di Calvenzano. Subito soccorso dagli istruttori del centro ippico e poi dagli operatori del 112, dopo il malore non ha più ripreso conoscenza. Trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Treviglio, le sue condizioni erano apparse subito disperate ed è deceduto appena arrivato al nosocomio. Tutto è accaduto intorno alle 19.30, ora in cui al maneggio c’erano diverse persone.