Bronchioliti infantili in anticipo: in Areu più chiamate per disturbi respiratori

In Lombardia +20% dei contagi in 7 giorni, ma Bergamo «tiene». «Il 60-70% dei ricoverati pediatrici è per patologie respiratorie».

Più che i numeri, preoccupano le tempistiche. Per bronchioliti, bronchiti asmatiche e polmoniti tra i bambini, sembra osservarsi già a fine ottobre quella circolazione che tradizionalmente si osservava più tardi, da dicembre a metà gennaio . «Effettivamente quest’anno abbiamo un carico superiore – rileva Cesare Ghitti, direttore della Pediatria dell’ospedale Bolognini di Seriate e del Dipartimento materno infantile dell’Asst Bergamo Est –. Non si possono fare paragoni con l’anno scorso, perché le più rigide misure anti-Covid avevano determinato poca patologia, ma rispetto al 2019 il trend sembra anticipato ». La proporzione è importante: «Il 60-70% dei ricoverati pediatrici è per queste patologie – spiega Ghitti –. Non sono casi banali, perché qualcuno ha necessitato dell’ossigeno, ed è questo che colpisce, anche se nessuno ha avuto bisogno di Terapia intensiva. La durata media del ricovero è di 4-5 giorni ». Il virus sinciziale, al centro delle cronache (e dei social) negli ultimi giorni, al «Bolognini» è residuale. Il boom di patologie respiratorie, tra l’altro, non si può confondere col Covid, «perché tutti i ricoverati sono testati, compresi i genitori, e tutti hanno dato esito negativo», rimarca il primario. Consigli? «L’uso della mascherina è sempre auspicabile – riflette Ghitti –, ma è difficile nei bambini. Quando partirà, potrà essere utile la vaccinazione antinfluenzale».

Anche al «Papa Giovanni» è alta l’attenzione, ma con numeri che per il momento non sembrano destare preoccupazione.