Bus, ci si potrà sedere su tutti i posti Resta il nodo dei controlli sulla capienza

Scarfone: «Stiamo monitorando gli abbonamenti, temiamo un calo anche sul fronte studenti». Personale Atb a terra per verificare l’afflusso a bordo. Cgil: «I conducenti preoccupati per le nuove regole».

E ora si comincia con i numeri, quelli veri. Incassata la possibilità di riempire gli autobus fino all’80% della capienza, Atb prosegue nella marcia d’avvicinamento al 14 settembre, il d-day, quello del ritorno a scuola. Le attuali regole sono in vigore fino al 10. «Non abbiamo ancora uno schema preciso, definito: stiamo lavorando ad una serie di ipotesi» spiega il direttore generale Gianni Scarfone. Che tra le altre cose è pure presidente di Asstra Lombardia, l’associazione che raggruppa le varie aziende di trasporto: «E siamo tutti nella stessa situazione». Ovvero poche certezze, una marea di punti di domanda e una certa qual prudenza di fondo. Quella che, per esempio, di fronte all’ordinanza della Regione Lombardia che allargava i cordoni della capienza fino al liberi tutti, ha portato Bergamo, Brescia e Milano a restare su un prudente 60%. Anche perché, francamente, ad agosto di più non serviva.