«Bus, col 50% dei posti metà studenti in aula»

«Il problema è molto semplice: è difficile pensare da un lato di riportare in presenza il 75% degli studenti dal 7 gennaio e dall’altro viaggiare al 50% della capienza degli autobus». Al termine di un confronto con i colleghi assessori regionali ai Trasporti, Claudia Terzi tira le somme. Premesso che, ora come ora, ci sono anche dubbi sul fatto di tornare in classe dopo le vacanze natalizie. «Oggi c’è in programma la Conferenza Stato-Regioni: la posizione di noi assessori è di chiedere almeno un’uniformità tra le percentuali. Ad una capienza massima del 50% non può che corrispondere un analogo valore di presenza in classe. Diversamente il sistema rischia di saltare». Fermo restando che sul tavolo restano le altre questioni, ovvero l’importo dei finanziamenti statali per le corse aggiuntive «e un minimo di chiarezza su cosa s’intenda fare alla ripresa di gennaio e possibilmente con un certo qual anticipo. La situazione è già parecchio complicata e non possiamo pensare di affrontarla nei pochi giorni dopo Natale».