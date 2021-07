Tragedia ai Laghi Gemelli: precipita in un canalone, muore ragazza di 19 anni

Le ricerche sono iniziate quando la giovane, originaria di Lissone, della provincia di Monza Brianza, non ha fatto ritorno alla tenda dove con alcuni amici aveva trascorso la notte in quota, nella zona dei Laghi Gemelli, in Alta Valle Brembana.

Scattato l’allarme, si sono attivate le squadre del Nucleo cinofili dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino che nel pomeriggio hanno individuato il corpo, in fondo ad un canalone dove la ragazza è precipitata. Si tratta di un dirupo di 15 metri: la caduta le è stata fatale.