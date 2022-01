Caldo anomalo sulla Bergamasca, si torna alla normalità entro il prossimo weekend

Davvero singolare il caldo anomalo vissuto a cavallo tra l’ultimo giorno del duemila ventuno e il primo dell’anno. La presenza di un poderoso anticiclone al suolo, accompagnato da un promontorio in quota con valori davvero elevati per la stagione, ha determinato condizioni atmosferiche a dir poco anomale.

E’ bastato osservare le temperature registrate sabato 1 gennaio sulla fascia prealpina orobica, dove nelle prime ore del pomeriggio le stazioni meteorologiche registravano valori record in relazione al periodo climatico di riferimento (siamo a gennaio).

Per fare alcuni esempi, a circa 1.300 metri di quota la massima raggiungeva +18°C, con la minima che stazionava a circa +12°C all’alba; il termometro posto in prossimità della vetta del Monte Misma (1.020 metri di quota), ha registrato +18,4°C con una minima di circa 14°C. Sono dati scaturiti non solo dall’avvento del promontorio africano, ma anche da una particolare situazione che si crea allorché siamo in presenza di un campo anticiclonico particolarmente forte e stabile, e cioè l’inversione termica. Fenomeno, questo, che comprime l’aria dall’alto e riscalda la colonna atmosferica fino al limite della fascia pedemontana; sotto permane aria più fredda, una sorta di «cuscinetto» che staziona sulla bassa pianura e finisce per condensare in nebbia o foschia.