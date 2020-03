Calolziocorte piange Serena morta a 45 anni per il coronavirus

Alla fine di gennaio aveva avuto problemi influenzali, poi la situazione è peggiorata verso la fine di febbraio, tanto che ai primi di marzo era stata ricoverata presso l’ospedale Manzoni di Lecco, con i sintomi del Covid-19. Dopo vari giorni in terapia intensiva, qualche giorno fa si era registrato un miglioramento, ma poi la situazione nelle ultime ore è precipitata e Serena non ce l’ha fatta. Era originaria della popolosa frazione Sala, con abitazione nella via Giacomo Quarenghi, a pochi metri dall’ex statale per Bergamo. È qui che ha frequentato le scuole elementari, nel vecchio edificio poi abbandonato nel 2007 con la costruzione della nuova scuola. Poi la frequenza nella locale scuola media, proseguendo gli studi all’Istituto Bertacchi di Lecco dove ha conseguito il diploma di geometra.

Poi aveva iniziato l’attività lavorativa presso la società Edilsider, come disegnatrice, per vari anni, e poi l’impiego in alcune concessionarie auto della zona, con la scelta sempre di stare vicino alla zona di residenza dei genitori. È stata attiva per vari anni all’oratorio frequentandolo assieme alla tante amiche della sua generazione per tanti momenti spensierati. La sua grande passione è stata la pallavolo che ha praticato dall’età di undici anni per oltre 25 anni, prima nella squadra Gsa degli alpini di Calolziocorte e poi nel Volley del vicino comune di Vercurago, partecipando ai vari tornei che si svolgevano nella zona, nei vari periodi dell’anno.