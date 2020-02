Cambia l’Rc auto familiare Sarà introdotto il malus

L’Rc auto familiare entrerà in vigore come previsto lunedì 17 febbraio. Ma con una novità e non indifferente. Nel meccanismo di bonus, esteso a veicoli diversi e previsto anche in caso di rinnovo delle polizze, viene introdotto anche il malus, come in ogni altro contratto di assicurazione automobilistica, riequilibrando quello che sarebbe stato altrimenti un sistema esposto a non pochi rischi, di iniquità tra assicurati ma anche di rincari delle tariffe. La norma non piace comunque all’Ania che parla di «norma ingiusta per gli assicurati» che favorisce chi ha più veicoli.