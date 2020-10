Cantiere alla Ex Mangimi Moretti A Capodanno arriva McDonald’s

«Se lo dice lei..». Francesco Manzi non conferma né smentisce, come nel suo stile. Ma la notizia sta tutta nell’inconfondibile tetto verde a pagoda che spunta da dietro le transenne che cintano l’area dell’ex Mangimi Moretti. Manca solo l’insegna dalla «M» gialla, per svelarla del tutto, ma gli affezionati di hamburger e patatine hanno già capito tutto. A Campagnola, a portata di circonvallazione, sbarca McDonald’s. E i primi cheeseburger si potrebbero gustare a Capodanno.

Gli imprenditori privati che hanno acquistato l’ex area produttiva per rilanciarla - Francesco Manzi appunto e Pierangelo Lumina, fondatori della società «Arki srl» - fin qui avevano parlato genericamente dell’insediamento di «un marchio americano del settore food». Ora si è intuito qual è.